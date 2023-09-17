غدًا .. انطلاق الدوري المصري

تنطلق غد الإثنين منافسات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة "دوري النيل" ، بمواجهة طلائع الجيش أمام البنك الأهلي ، في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.





ويلاقي فريق الإسماعيلي نظيره زد لحساب الجولة الأولى أيضًا بعد غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي الثلاثاء المقبل أيضًا ، بينما يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.

أندية المسابقة ..

و تشهد النسخة الحالية من مسابقة الدوري مشاركة فرق: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.

كما تشهد أيضًا تواجد الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.



ومن المقرر أن تكون المسابقة بنظامها المعتاد من دورين من دون إحداث أي تغييرات، وأكد أحمد دياب، رئيس الرابطة، في تصريحات أخيرة، على سعيه لدخول الجماهير مكتملة العدد إلى المباريات، من دون الاقتصار على نسبة محددة للحضور.



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