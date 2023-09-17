رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ المستشار محمد شوقي عياد لتوليه منصب النائب العام

تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السادة المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة إلى المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة أداءه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتمنى المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

كما تقدم المستشارحافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.

وفي إطار رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز سُبُل التواصل مع المواطنين وتسهيل تلقي شكواهم والعمل على حلها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون؛ استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون وتحقيق التواصل الدائم والفعّال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بما من شأنه دعم حق المواطن الدستوري في الشكوى، وتحقيق العدالة الناجزة.