أشرف صبحي يتفقد HQ أكبر مساحة عمل مشتركة للشباب في البحرين

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أكبر مساحة عمل مشتركة في مملكة البحرين HQ، والتي تستضيفها مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، بحضور مسئولي مشاريع وصندوق الأمل، والسفير المصري بالبحرين ياسر شعبان، واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، و الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة.

وذلك على هامش فوز الدكتور أشرف صبحي بجائزة الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين.

HQ نتاج الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص

ويعد HQ نتاج الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وجزء من جهود مشاريع الأمل لتيسير الفرص لرواد الأعمال من ذوي الجدارة، حيث تمثل المساحة البنية التحتية الفعلية التي تجمع رواد الأعمال ومختلف أحجام الشركات من مختلف القطاعات ومن العديد من الدول في مكان واحد، مما يمكنهم من تبادل المعارف واستكشاف أوجه التعاون .

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بما شهده من محتويات وامكانات HQ، مبيناً انه سيسهم بشكل كبير في الاستثمار في الشباب وأفكار هم وتطوير ودعم مناخ ريادة الأعمال الشبابية في مملكة البحرين، وكذا إطلاق العديد من المبادرات الهادفة التي ستساعد في خلق وتعزيز ابتكارات الشباب وتشجيعهم على تفعيل مواهبهم للبدء في رحلاتهم الريادية.