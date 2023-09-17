أحمد كريمة يكشف حقيقة ارتباط الزلازل بظهور المهدي المنتظر

نفى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وجود علاقة بين وقوع الزلازل والأعاصير، وظهور المهدي المنتظر كما يقول البعض.

الدعوات الشيعية لا تقال في مصر:

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، أن الدعوات الشيعية لا تقال في مصر، لأن مصر هي بلد الأزهر الشريف ولا يصح ترديد مثل هذه الأقاويل بها.

الزلازل موجودة منذ عهد سيدنا:

ولفت أحمد كريمة إلى أن علامات الساعة معروفة للجميع، ولكن الزلازل موجودة منذ عهد سيدنا محمد، فليس من الصح ربط حدوث الزلازل بـ ظهور المهدي المنتظر.



