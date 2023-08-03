أحمد كريمة: حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه إن فيما يتعلق بالنفقة، ففي الشريعة الإسلامية التي هي أن نتحاكم إليها، فإننا نرفض عولمة الأسرة دون أن تغرتا شعارات.

وأوضح كريمة خلال كلمة له في لجنة الأسرة وتماسك المجتمع في الحوار الوطني لمناقشة موضوعات الطلاق والنفقة والكد والسعاية أن النفقة تعني حال الإنسان دون صرافة، وهي واجبة وتقدر بحال الكفاية وتشمل الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.

وأكد كريمة أن الطاعة للزوج واجبة في حدود المتاحة دون تعسف أو سند وإلا كان تعطيلها هو تعطيل لمحكم القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الكد والسعاية فيه خلط في المشاركة المالية فقط ومن يزعم أن هناك مقاسمة في ثروة الزوج فذاك مخالف للشريعة، والشراكة تكون فقط في الشراكة المالية، لافتا إلى أن القول به استدراك على الشرع واتهام للشرع بالتقصير، وهو أمر مرفوض عملا بقوله: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وتابع: أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلام هي المصدر الرئيسي للتشريع فيجب على الدولة ومؤسسات الدولة أن تحترم ما نص عليه الدستور وأن التحاكم يكون بالشريعة الإسلامية.

واختتم قائلا: حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة، وهناك حلول أخرى، فنحن مع العدالة. ونجيب بالحوار الوطني لماذا لا تأخذوا بتقنينات الأزهر الشريف؟.