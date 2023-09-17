الهلال يسيطر على تشكيل الجولة السادسة من الدوري السعودي

شهد التشكيل المثالي للجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، سيطرة من نادي الهلال بعد تألق لاعبيه وتحقيق الانتصار بستة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب فيصل بن فهد في لقاء تألق فيه اللاعب سالم الدوسري.

حصل سالم الدوسري على أعلى تقييم للاعب في الجولة السادسة بـ 10 درجات، ليتواجد على رأس التشكيل المثالي للجولة الذي ضم ثلاثة لاعبين من نادي الهلال.

كان النجم المغربي مراد باتنا لاعب نادي الفتح صاحب ثاني أعلى تقييم بـ 9.3 درجات، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على الخليج ويليه النجم النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الوحدة بتقييم 8.9 درجة.

تشكيل الجولة السادسة من الدوري السعودي

وجاء التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين مكون من:-

في حراسة المرمى مارسيلو جروهي " الاتحاد".

في خط الدفاع: سلطان الغنام “النصر”، كاليدو كوليبالي “الهلال، وثنائي فريق الشباب، رومان سايس وحسين الصبيانى.

وفي خط الوسط: أندرسون تاليسكا “النصر” وأوديون إيغالو “الوحدة” وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، سفيان بن دبكة ومراد باتنا، وسالم الدوسري من الهلال.

في خط الهجوم: مالكوم.