بصاروخ كهربائي.. الجنايات تؤجل محاكمة متهم بقتل صديقه

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـصاروخ كهربائي بسبب خلافات بينهما لجلسة 20 نوفمبر المقبل.



وكشفت التحقيقات من اعترفات المتهم بارتكاب الجريمة، وذكر أن المجني عليه كان بصحبته داخل شقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، نتيجة خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض وأنه قرر تقطيع جثته لإخفاء معالم الجريمة، وتخلص منها.



وتعود أحداث القضية الي تلقي الاجهزة الامنية بقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغ من سائق، مقيم بدائرة القسم يفيد بتغيب شقيقه، و عدم اعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.



وتم بإرشاده العثور على باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

