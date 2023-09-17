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الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الليبي ينفي وفاة 11 ألف شخص في درنة

درنة
درنة

نفى الهلال الأحمر الليبي، أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت 11300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت نقلا عن الجمعية.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، لوكالة "نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام".

واعتبر شكري أنها “تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت الى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.

وبشأن الأضرار العينية، قدّر الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة، العدد الإجمالي لمباني المدينة بـ 6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضررا.

وأوضح الفريق في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، وبشكل جزئي 211، وحوالي 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة 6 كيلومترات مربعة.

 

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