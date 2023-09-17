ناشئو الأهلي يمطرون شباك أسوان بتسعة أهداف

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ من تحقيق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على نظيره أسوان، بتسعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ، مساء أمس السبت لحساب منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.



جاءت أهداف فوز الأهلي في اللقاء عبر بلال عطية الذي تألق وسجل ٥ أهداف، وصالح موسي، وحمزة عبد الكريم، وعبد الرحمن رامي «مانو»، ومحمد صبري شندي بهدف واحد لكل منهم.

وخاض فريق ناشئي الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: حمزة الدجوي - ياسين ياسر - حسن مصطفى - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر العدوي - بلال عطية - صالح موسي - عبد الرحمن رامي «مانو» - محمد صبري شندي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وارتفع رصيد الأهلي بهذا الانتصار إلى ٦ نقاط بعد الفوز في مباراتين على التوالي، حيث فاز في الجولة الأولى على لافيينا ٣ - ١، واليوم على أسوان ٩ - صفر، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني لأهلي 2008 ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.