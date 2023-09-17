رامي صبري يستعد لإطلاق حفله الغنائي بالإسكندرية|موعد حفله بالكويت

يستعد الفنان رامى صبرى لإحياء حفله الغنائي فى الإسكندرية يوم 28 سبتمبر الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

رامى صبرى



يتعاون الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي مع الفنان أحمد سعد والفنان بدر الشعيبي، في دولة الكويت يوم 22 سبتمبر الجاري.

سعر تذاكر أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي بالكويت

وتتوافر تذاكر حفل أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي، في الفئات السعرية التالية: "150 دينارًا كويتيًا، 120 دينارًا كويتيًا، 100 دينار كويتي، 80 دينارًا كويتيًا، 70 دينارًا كويتيًا، 50 دينارًا كويتيًا، 40 دينارًا كويتيًا، 30 دينارًا كويتيًا".

رامى صبرى

وطرح رامي صبري مؤخرا ديو جديدا مع الفنانة روبي بعنوان أضحك، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب

أغنية إضحك

الديو يحمل اسم إضحك وهي أغنية دعائية لإحدي الشركات الكبرى، من كلمات عليم ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله وتسجيل أمير ناثان وجيتار أحمد حسين وأوكورديون وائل النجار وتم التسجيل في استوديو Music Yard والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

وجاء هذا الديو بعد الحفل الذي جمعت بينهما فى السعودية الأسبوع الماضي، حيث أن رامي صبري وروبي قدما حفلا ضخما ضمن حفلات الصيف فى السعودية ووسط حضور عدد كبير من جمهورهما هناك.