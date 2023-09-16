اليوم.. حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية بمكتبة الإسكندرية

تختتم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2023 بمكتبتي الطفل والنشء، بتقديم العرض المسرحي (قصة مدينة) ظهر اليوم السبت بالمسرح الكبير.

تتضمن احتفالية الختام هذا العام فقرات فنية متنوعة بمشاركة الأطفال والنشء الموهوبين من المكتبتين، حيث تهدف إلى تحفيز الأطفال والنشء على استكشاف وتطوير مواهبهم. كما يتضمن الحفل فقرات رقص وموسيقى وغناء، إلى جانب معرض للأعمال الفنية التي أنجزها الأطفال والنشء خلال البرنامج الصيفي.

يذكر أن قصة مدينة تأليف إيمان الشيمي وأشعار أحمد الشيخ وألحان محمد منصور ومدرب كورال وائل أبو الفتوح ودراما حركية واستعراضات سمير نصري وإخراج إسلام رفعت.

وعن صاحبة النص هي إيمان الشيمي هي كاتبة مصرية سكندرية مهتمة بأدب الطفل والكتابة له لها عدد من القصص والمسرحيات منها الفيلة وصيفة ومبيفصلش شحن والضفيرة والألوان، كما أنها تقدم عددًا من الدورات التدريبية للأطفال فيما يخص كتابة القصص المصورة وتصميم مجلة.

ومن خلال هذه اللقاءات كما أنها تقدم بأسلوب مبسط كيفية امتلاك حرفية الكتابة وتطويعها إلا أنها تساعد في توجيه الطفل نحو بعض السلوكيات التربوية المطلوبة وتعمهم ببعض القيم الإيجابية.

وعن الشاعر الشاب أحمد الشيخ شاعر عامية مصرية، باحث دراسات عليا بأكاديمية الفنون، معهد النقد الأدبي، حاصل على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق، صدر له ديواني دوبامين وبلسان جنوبي مبين كما شارك في ديوان مشترك وله رواية مطبوعة.