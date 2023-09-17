موعد وأسعار تذاكر حفل وائل الفشني المقبل

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال الفنان وائل الفشني، مساء الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً وتتراوح أسعار التذاكر بين 150، 200، 300 جنيه.

ومن المقرر ان يقدم الفنان وائل الفشني، خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأشعار الصوفية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التراثية وعدد من أعماله منها: "عيني لغير جمالكم لا تنظرٌ، أيام، أشتاق يا الله، أنا جايلك، أهل الصعيد، استويت، فاح المسك، يا رسول الله طال بي الحنين، يا عاشقًا، الاقصر بلدنا، اهو ده اللى صار، يامسهرنى" وغيرها.

معلومات عن وائل الفشني

وائل الفشنى هو حفيد الشيخ "طه الفشنى" يرحمه الله، وقد تربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيرًا، درس وائل فى إيطاليا؛ إذ بدأ الغناء منذ 20 عامًا.

قدمه الفنان علي الحجار كثيرًا فى حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوى، ودائمًا ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى. تعاون وائل أيضًا مع الفنان "فتحى سلامة" وقدما عددًا من الأعمال الناجحة.

بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات، وقد أثنى الجميع على طريقة أدائه المميزة.

أنشطة ساقية عبدالمنعم الصاوي

أنشأ الساقية محمد الصاوي، نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي، في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية، التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين، بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارًا بين الناس.

وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال الكثير من الأنشطة الأخرى على المركز، ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة، قامت الساقية مؤخرا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب.

وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية، وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل: الرسم، تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.