أونانا يقود تشكيل إيفرتون المتوقع أمام اَرسنال

تُستكمل منافسات الجولة الخامسة، اليوم الأحد، بمواجهات قوية ومثيرة، والتي تجمع إيفرتون بنظيره اَرسنال.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حماس وإثارة كبيرة على غرار مواجهات الفريقين خلال المواسم الماضية.

تشكيل إيفرتون المتوقع أمام اَرسنال

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: يونغ، جاراد برانثويت، جيمس تاركوفسكي، باترسون.

الوسط: إدريسا جاي، أمادو أونانا، عبد الله دوكوري.

الهجوم: لويس دوبين، جيمس جارنر، أرنوت جرونفيلد.

في المقابل يُفكر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال عن بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: ألكسندر زينشينكو، بن وايت، ويليا ساليبا، جابريل ماجاليش

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافريتز، جابريل جيسوس

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة إيفرتون واَرسنال في الـ 6.30 من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "جوديسون بارك".

وتُنقل المباراة على قناة " beIN Sports HD "، فقد نجحت الشبكة القطرية في الحصول على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الطويلة الماضية.

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