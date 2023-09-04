نجم اَرسنال السابق: رحيل صلاح عن ليفربول سيُريح أندية القمة في البريمرليج

أكد بول ميرسون، لاعب اَرسنال السابق، أن رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول سيُريح أندية القمة في الدوري الإنجليزي.

ويتمسك اتحاد جدة بضرورة التعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من رفض إدارة ليفربول للعروض المقدمة من النادي السعودي خلال الفترة الماضية.

تصريحات بول ماستر

تحدث بول ميرسون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي" البريطانية، حيث قال: "أننا نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن استمراره مع ليفربول لا يعني بالضرورة ضمان الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي".

وتابع نجم اَرسنال السابق: "الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تقديم اتحاد جدة لعرضًا أكبر، من أجل إغراء محمد صلاح وليفربول، خاصة مع بلوغ الدولي المصري سن الـ31 عامًا من عمره، فإن هذا الأمر لا يقاوم".

وأضاف: "رحيل الفرعون المصري عن ليفربول في حال حدوثه، سيجعل الثلاثي توتنهام وآرسنال وتشيلسي، الأوفر حظًا لضمان مراكز في المربع الذهبي بدلًا من الريدز، الذي سيفتقد لأكثر من 50% من قوته".

وأتم ميرسون تصريحاته: "من الممكن أن يقوم ليفربول ببناء فريقًا من خال أموال بيع محمد صلاح، لكنه بالتأكيد سيتأثر هذا الموسم إذا رحل اللاعب لـ اتحاد جدة".