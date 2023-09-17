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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد موقعة إيفرتون واَرسنال بالدوري الإنجليزي

اَرسنال وإيفرتون
اَرسنال وإيفرتون

يستضيف ملعب جوديسون بارك مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع إيفرتون بنظيره اَرسنال، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي.

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ويبحث إيفرتون عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم، حيث يرغب في الخروج من النفق المظلم، بعدما لعب 4 مباريات لم يحقق خلالهما الفوز، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

في المقابل، يأمل ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز في تحقيق الفوز خلال مواجهة إيفرتون، حيث يبحث عن الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي على القمة.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق موقعة إيفرتون أمام اَرسنال في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "جوديسون بارك".

القنوات الناقلة

تُنقل المباراة على قناة " beIN Sports HD "، فقد نجحت الشبكة القطرية في الحصول على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الطويلة الماضية.

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