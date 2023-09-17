الترجي بدون الشعباني يستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا.. اليوم

يستهل الترجي الرياضي التونسي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بمواجهة الديوانية البوركينابي على الملعب البلدي بمدينة ياموسوكرو في كوت ديفوار، ضمن منافسات دور ال32 للمسابقة القارية.

وسافر نادي الترجي التونسي، إلى كوت ديفوار بدون مدربه معين الشعباني، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها مدرب باب سويقة مؤخرا، على أن يتولى المدير الرياضي طارق ثابت إدارة الفريق في اللقاء.

بالإضافة إلى عدم إمكانية تواجد مساعد الشعباني، مجدي تراوي على دكة البدلاء بسبب عقوبة سارية منذ تجربته الماضية مع المصري البورسعيدي، وأشرف الأخير على التدريبات التي سبقت السفر إلى كوت ديفوار في حين اكتفى الشعباني بمتابعتها مع الحرص على وضع بصمته خاصة وأنه المسؤول الأول عن الاختيارات الفنية خلال المواجهة.

ويتسع ملعب المباراة ل20 ألف متفرج، ويتكون طاقم التحكيم صاحب الجنسية البوروندية من: حكم الساحة: جورج قاطوقاطو، الحكم المساعد الأول: هيرفي ندوايو، الحكم المساعد الثاني: أوليفيي نيبوقورا، الحكم الرابع: برتران مانيريكيزا.

ويستهل الترجي التونسي رفقة 10 أندية مشوار بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الثاني، وهي: "الأهلي وبيراميدز من مصر، الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مازيمبي الكونغولي، حوريا كوناكري الغيني، شباب بلوزداد الجزائري، بيترو لواندا الأنجولي".

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