لافروف يكشف عن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين

أعلن وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، أن موسكو وبكين لديهما فرصة للوصول إلى مستوى من حجم التبادل التجاري تبلغ قيمته 200 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وقال لافروف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد لوحظ نمو كبير في حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال الآونة الأخيرة. وقد زاد بمقدار الثلث لمدة عامين على التوالي".

وأشار إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار التوسع الديناميكي لتبادلاتنا الاقتصادية هذا العام، وقبل الموعد المحدد، سنكون قادرين على إنجاز المهمة التي حددها زعيمي البلدين لرفع حجم التجارة الصينية الروسية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024".

وأكد لافروف أن روسيا والصين تشهدان مثل هذه النتائج المبهرة "بسبب التحول إلى استخدام أوسع للعملات الوطنية". وأوضح أن "حصة الروبل واليوان في المدفوعات الثنائية ارتفعت من 25 إلى 80% خلال العامين الماضيين".

روسيا: مُعالجة الحبوب في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، أن مُبادرة مُعالجة الحبوب الروسية في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب، بل تهدف إلى تقديم المساعدة للدول المحتاجة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال فيرشينين: "لا، هذا ليس بديلا عن صفقة الحبوب".

وشدد على أن الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار، أولا وقبل كل شيء، احتياجات الدول الأكثر احتياجا.