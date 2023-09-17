الأحد 17 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ماذا يُعني رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%؟.. اقتصادي يُجيب

الدكتور كريم عادل-
الدكتور كريم عادل- الخبير الاقتصادي

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 إلى 45 ألف جنيه يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، نظرًا لأنه يستهدف محدودي الدخل.

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رفع حد الإعفاء الضريبي 

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن رفع حد الإعفاء الضريبي يعني أن الموظف الذي يصل راتبه السنوي إلى هذا المبلغ أو أقل معفي من دفع ضريبة الدخل، التي من المقرر تطبيقها بداية من إبريل المقبل، حيث إنه قبل تطبيق هذا القرار كان كل من يدفع الضريبة، الذين تزيد مجموع مرتباتهم السنوية عن 36 ألف جنيه، ولكن هذه القيمة تم رفعها إلى 45 ألف جنيه.

قرارت الرئيس السيسي

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قرارات الرئيس السيسي تأتي لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، في ظل التضخم وارتفاع المعيشة، بجانب سعي الدولة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة أزمات عالمية.

الضغوط التضخمية 

وأفاد عادل، بأن رفع حد الإعفاء الضريبي مهم جدًا خاصةً لأنه يستهدف محدودي الدخل سواء في القطاعين العام والخاص في ضوء الضغوط التضخمية على المواطنين وليس قاصرًا على موظفي الجهاز الاداري للدولة حيث يستوعب القطاع الخاص الجزء الاكبر من العمالة والموظفين، لافتًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف تعكس الاستجابة لمقترحات جلسات الحوار الوطني في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يؤكد نجاح الحوار الوطني وتحقيق المستهدف منه للمواطنين.

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