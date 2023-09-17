الدكتورة منال علام: الرئيس السيسي جابر الخواطر

صرحت الدكتورة منال علام، وكيل وزارة الثقافة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كعادته يفاجئنا بأنه الرئيس الإنسان جابر الخواطر، فها هو خلال زيارته لمحافظة بني سويف أمس لافتتاح عدد من المشروعات بقرية سدس الأمراء، يقدم واجب العزاء لأهالى وأسر المحافظة الذين فقدوا أبناءهم في درنة الليبية وفى كل فقيد وراءه قصة كفاح وحلم ضاع بفعل إعصار دانيال.

الدكتورة منال علام وكيل وزارة الثقافة



وأضافت وكيل وزارة الثقافة أن زيارة الرئيس استطاع بها أن يبدل أحزان المصريين عبر إطلاق حزمة قرارات اقتصادية لصالح العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات أهمها رفع الحد الأدنى للمرتبات ورفع حد الاعفاء الضريبي وزيادة علاوة غلاء المعيشة، موضحة أن هذه القرارات تصب مباشرة في صالح المواطن.



وتناشد وكيل وزارة الثقافة، وزارة المالية بأن تسير في ركب الرئيس السيسى وأن تصدر قراراتها التنفيذية الداعمة لنا فيما يخص تصريحات الرئيس بعيدًا عن العبارة الأهلية والمقصود بالحد الأدنى للمرتبات، كل ما يحصل عليه الموظف بصورة جماعية أو حصل عليها لمرة واحدة، ونجد في النهاية قرارات يتم اجتزاؤها من مضمونها.

وقدمت الدكتورة منال علام، وكيل وزارة الثقافة،العزاء فى ضحايا زلزال المغرب وفيضان ليبيا، وأبناء مصر .. رحم الله شهداء الوطن من كل محافظاتها وألهم أهلهم الصبر والسلوان.