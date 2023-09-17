مسئول أوكراني : إصابة مدني في قصف روسي لخيرسون 77 مرة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم الأحد أن القوات الروسية هاجمت المنطقة 77 مرة خلال الساعات الماضية حيت أطلقت 334 قذيفة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بروكودين قوله على تطبيق تيليجرام إن القوات الروسية استخدمت قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الجراد (MLRS) حيث تم إطلاق 13 قذيفة روسية على مدينة خيرسون.

واستهدفت الهجمات الروسية المناطق السكنية في مختلف مستوطنات منطقة خيرسون، فضلاً عن مؤسسة تعليمية ومنشأتين هيدروليكيتين في منطقة بيريسلاف، وفي أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن إصابة مدني.