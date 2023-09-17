الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مسئول أوكراني : إصابة مدني في قصف روسي لخيرسون 77 مرة

قصف روسي لخيرسون
قصف روسي لخيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم الأحد أن القوات الروسية هاجمت المنطقة 77 مرة خلال الساعات الماضية حيت أطلقت 334 قذيفة.

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أوكرانيا: إصابة 3 مدنيين في 65 هجومًا روسيًا على خيرسون

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بروكودين قوله على تطبيق تيليجرام إن القوات الروسية استخدمت قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الجراد (MLRS) حيث تم إطلاق 13 قذيفة روسية على مدينة خيرسون.

 

واستهدفت الهجمات الروسية المناطق السكنية في مختلف مستوطنات منطقة خيرسون، فضلاً عن مؤسسة تعليمية ومنشأتين هيدروليكيتين في منطقة بيريسلاف، وفي أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن إصابة مدني.

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