أوكرانيا: إصابة ثلاثة مدنيين في 65 هجومًا روسيًا على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الأربعاء، أن 3 مدنيين أُصيبوا؛ جراء 65 هجومًا عسكريًا شنه الجيش الروسي على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء :"أن الروس أطلقوا 279 قذيفة على خيرسون في يوم أمس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين.

وأشار إلى أن الروس نفذوا يوم أمس 65 عملية قصف، حيث أطلق 279 قذيفة هاون ومدفعية وجراد وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية، من بين ذلك 18 قذيفة على مدينة خيرسون.

وتابع المسؤول الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت الأحياء السكنية في المنطقة، فضلاً عن برج للهواتف المحمولة في منطقة بيريسلاف.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 26 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 15.3 مليون لاجئ.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 24 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا أمس الإثنين عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 13.58 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.