الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الفول البلدي والمستورد صباح اليوم الأحد في الأسواق المصرية

الفول
الفول

اسعار الفول.. سيطر الاستقرار والثبات السعري على أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، وسجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلية استقرارًا اليوم، لتصل لـ نحو 33,500 جنيه للطن.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفول خلال تعاملات اليوم الأحد" وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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سعر الفول اليوم الاحد 

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 33,500 جنيهًا للطن.

 

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي استقرارًا لدى التجار بلغ نحو 24,500 جنيه للطن .

 

ويتصدر سعر الفول البلدي باستمرار محركات البحث، إذ يعد من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

 

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