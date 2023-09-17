موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات.. 600 جنيه

زيادة المعاشات الجديدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات.. المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. بهذه الكلمات يبجث الموطنون على مؤشر البحث "جوجل" ترقبًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

وجاءت تلك القرارات تقديرًا من الرئيس السيسي لكافة الأعباء التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، التي شهدها العالم بعد جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

وعن موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة أوضح مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أنه خلال ساعات سيعلن وزير المالية محمد معيط عن مواعيد وتفاصيل صرف الزيادات الجديدة للمعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي.

وأكد البدوي في تصريحات تلفزيونية أن الجميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، وقرارات الرئيس اليوم جاءت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، وسيكون التطبيق سريعًا.

لذا تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الساعات القليلة القادمة لإعلان التفاصيل الكاملة موعد زيادة المعاشات و قيمة الزيادة الجديدة للمعاشات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها أمس على هامش افتتاح عددًا من المشروعات الخدمية بقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف.

تفاصيل قرارت الرئيس السيسي

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة التي تهم قطاع كبير من المواطنين والتي جاءت كالتالي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.