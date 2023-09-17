ناسا: صيف 2023 الأكثر سخونة على الأرض

اعتبرت موجات الحر الحارقة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأماكن أخرى أن صيف هذا العام هو الأكثر سخونة على الأرض منذ عام 1880 على الأقل، حسبما أكدت وكالة ناسا، في إشارة إلى الوقت الذي بدأ فيه حفظ السجلات العالمية لدرجات الحرارة.

وفقًا لوكالة الفضاء، فإن الحرارة القياسية لعام 2023 هي نتيجة للاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان، ويتفاقم بسبب نمط مناخي متكرر ومتخمر يُعرف باسم ظاهرة النينيو.

وجاء في بيان يوضح التحليل أن شهر أغسطس وحده كان أكثر دفئًا بمقدار 2.2 درجة فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) من متوسط الصيف، مما غطى رقمًا قياسيًا يبلغ 57 مليون شخص في جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة تحت موجة حر من الفئة الأشد.

وكانت درجات الحرارة في يونيو ويوليو وأغسطس مجتمعة أكثر دفئا بمقدار 0.41 درجة فهرنهايت (0.23 درجة مئوية) من جميع فصول الصيف السابقة، وفقا لأحدث تقرير. وفي مؤتمر آخر لوكالة ناسا حول حالة الطوارئ المناخية على كوكب الأرض الشهر الماضي، أكد العلماء أن شهر يوليو من هذا العام هو الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث كانت الأشهر الخمسة السابقة الأكثر سخونة في السنوات الخمس الماضية.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا، خلال المؤتمر: "فقط انظر حولك وسترى ما حدث". "لدينا فيضانات قياسية في فيرمونت. لدينا حرارة قياسية في فينيكس وميامي. لدينا أجزاء كبيرة من البلاد غطتها دخان حرائق الغابات، وبالطبع، ما نشاهده في الوقت الفعلي هو الكارثة التي حدثت حدث في هاواي مع حرائق الغابات."

يقول العلماء إن الحرارة الحارقة في شهر يوليو ساهمت بشكل مباشر في موسم حرائق الغابات الأكثر دموية على الإطلاق في كل من كندا وهاواي، وكذلك في هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة عبر البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك اليونان وإيطاليا.

ويعزو الباحثون هذه الحرارة القياسية جزئيا إلى ظاهرة النينيو، التي تحدث كل سنتين إلى سبع سنوات تقريبا عندما تكسر الرياح فوق المحيط الهادئ، والتي تهب عادة إلى الغرب على طول خط الاستواء من أمريكا الجنوبية باتجاه آسيا، روتينها وتنجرف شرقا نحو المحيط الهادئ. الساحل الغربي للولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، تشهد كندا والولايات المتحدة ظروفًا أكثر دفئًا من المعتاد.

وقال جوش ويليس، عالم المناخ وعالم المحيطات في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا، في بيان: "إن درجات حرارة سطح البحر المرتفعة بشكل استثنائي، والتي تغذيها جزئيا عودة ظاهرة النينيو، كانت مسؤولة إلى حد كبير عن الدفء القياسي في الصيف". ويتوقع فريقه أن أكبر التأثيرات الناجمة عن هذا النمط المناخي سوف تتكشف من فبراير إلى أبريل من العام المقبل.

ومع ذلك، وكما أوضح جافين شميدت، عالم المناخ ومدير GISS، خلال مؤتمر يوليو، فإن أنماط الطقس الطبيعية مثل ظاهرة النينيو تساهم بشكل ضئيل في تغير المناخ مقارنة بالأنشطة البشرية التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينيو على وجه الخصوص إلى ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة بنحو 0.1 درجة مئوية، وفقا لبيانات الوكالة. إن ظاهرة الاحتباس الحراري التي لوحظت حتى الآن تتجاوز هذه الكمية.

وقال: "لولا تلك المساهمات البشرية في محركات تغير المناخ، لم نكن لنرى أي شيء مثل درجات الحرارة التي نشهدها الآن".

ويأتي التحليل الجديد، الذي أجراه ويليس وفريقه في معهد جودارد لدراسات الفضاء (GISS) التابع لناسا في نيويورك، بعد يوم واحد فقط من تحذير فريق مختلف من العلماء من أن النشاط البشري قد أخذ العالم إلى ما هو أبعد من منطقة التشغيل الآمنة. وقد وجد الفريق أن ستة من ما يسمى بالقيود الكوكبية التسعة للبيئة العالمية، والتي تقيم مدى انحراف البشر عن عالم ما قبل الصناعة، قد تم انتهاكها.

ويأتي آخر تحديث من وكالة ناسا أيضًا في أعقاب تقرير آخر صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يفيد بأن الدول ليست على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف طويلة المدى المتفق عليها سابقًا في اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

أصبحت موجات الحر أكثر شيوعا وشدة، وهو اتجاه يتوقع العلماء أن يستمر في هذا الاتجاه

السنوات المقبلة، ولكن هذا العام يظهر أنها تحدث أيضًا في أوقات غير متوقعة. على سبيل المثال، في أوائل سبتمبر حطمت موجة حر متأخرة بشكل غير عادي استمرت ثلاثة أيام في مدينة نيويورك الأرقام القياسية بعد ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 20 درجة أعلى من المعتاد.

وقال شميدت في البيان الأخير: "للأسف، تغير المناخ يحدث. والأشياء التي قلنا أنها ستحدث ستتحقق". "وسيزداد الأمر سوءًا إذا واصلنا إطلاق ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى في غلافنا الجوي."