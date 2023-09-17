تخريج الدفعة الأولى من ITI بفرع جامعة العريش

شهدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تخرج الدفعة الأولى من فرع المعهد بجامعة العريش بحضور الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي، واهتمام وزارة الاتصالات الدائم ببناء قدرات بشرية متميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن المعهد حرص على تصميم خطة تدريبية تتناسب مع طبيعة والمجالات المتاحة بمحافظة العريش وبدأت تلك الخطة بدراسة المحافظة ونشاطاتها، ودراسة الجامعات المختلفة، وتخصصات كلياتها المختلفة من الحاسبات، التجارة، الاقتصاد المنزلي، التربية، الاستزراع السمكي وغيرها.

وأضافت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن المعهد قدم باقة تدريبية مخصصة لشباب العريش، والتي يساهم في تنفيذها أبناء مدينة العريش ممن أنهوا سابقاً منح تدريبهم بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع الإسماعيلية، ويعملون الآن في تخصصات مختلفة، والذين بدورهم حرصوا على أن يكونوا جزءاً من خطط التدريب الجديدة المقدمة لأبناء المحافظة.

وقامت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، بجولة تفقدية لفرع المعهد لمتابعة الأنشطة التدريبية، حيث التقت متدربي المرحلة الثانية ومناقشة المردود من التدريب والاستماع لآرائهم، لتعزيز دور المعهد داخل الجامعة.

من جانبه أثنى الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة خلال اللقاء على التعاون المثمر والفعال مع وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وعلى أهمية الدورات التي يقدمها المعهد لطلاب الجامعة، وأهالي سيناء، ودورها فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي ومتطلبات سوق العمل.

وتوج اللقاء بتسليم شهادات تدريب المرحلة الأولى، وجوائز لأفضل مشروع بكل تخصص تدريبي.

جاءت أعمال التقييم للمشروعات المقدمة من خلال التعامل المباشر مع شباب مراكز الإبداع الرقمية الكائنة بمناطق قاطية وبئر العبد بالعريش، و تصميم معسكرات صيفية مكثفة فى تخصصات تقنية ذات احتياج على خريطة العمل الحر، وكذلك تخصصات تخدم ما تمتلكه العريش من مقومات زراعية وسياحية وتجارية، مثل تطوير واجهات الويب، التسويق على منصات التواصل الاجتماعي، مقدمة في البرمجة وتصميم UX/UI وتقييم النتائج قبل بدء التدريب للأعوام القادمة.

و قام أيضاً المعهد باستكمال تفعيل رسالته وخدماته المختلفة في محور بناء القدرات من تدريب صيفي لطلاب الجامعات والمدارس وتدريب مكثف لخريجي الجامعات، وإعداد سفراء تكنولوجيا من أعضاء هيئة التدريس وخدمات دعم العمل الحر، والتي تهدف إلى تأهيل الخريجين لمهن المستقبل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.