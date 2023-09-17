رؤوف جاسر: أدعم قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك

أكد رؤوف جاسر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، أنه يدعم قائمة حسين لبيب في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال رؤوف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتعجب من ترشح علاء مقلد وخالد لطيف بالانتخابات في ظل حالة الرفض التي واجهها الثنائي من الرأي العام".

وأكمل: "الثنائي لم يكن له دور بالمجلس السابق، ومرتضى لم يحترم مجلسه، أحب لطيف على المستوى الشخصي ومقلد شخص طيب".

وتابع: "لا أعلم سبب ترشح فاروق جعفر بانتخابات الزمالك، لا أعتقد أنه سيفوز بمنصب رئيس النادي".

وأشار: "صورة هاني العتال وهشام نصر تذكرني بأيام الزمالك المحترمة"، مؤكدًا: "أدعم قائمة حسين لبيب وأطالب عمومية النادي بانتخابها".

عبد المجيد سليم الأنسب لمنصب أمين الصندوق

وأتم: "عبد المجيد سليم الأنسب لمنصب أمين الصندوق لكني سأنتخب حسام المندوه، كما قررت منح صوتي لمروة الرفاعي على منصب عضو فوق السن".