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الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عضو مجلس الزمالك السابق يطالب بالتحقيق في بيع إمام عاشور

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

قال رؤوف جاسر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق إن مجلس الإدارة المقبل مطالب بالتحقيق في بيع إمام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي.

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وأضاف جاسر في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أطالب مجلس الزمالك المقبل بالتحقيق في عملية بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، لأول مرة يحصل الوكيل على نسبة من إعادة البيع كما قيل ولم يتم نفي هذه الأنباء".

أضاف: "لم أترشح للانتخابات على رئاسة الزمالك لأني لم أعد أحب العملية الانتخابية. ولا أفضل الترشح إلا على مقعد الرئيس إن حدث".

اتهامات مرتضى منصور لممدوح عباس بها مبالغات

تابع: "الكثير من اتهامات مرتضى منصور لممدوح عباس كان بها مبالغات، ممدوح عباس أكثر من رأيته يدعم الزمالك ماديًا دون دعايا".

وكشف: "البعض أحدث الوقيعة بيني وبين ممدوح عباس، والعلاقة لم تعد كما كانت بيني وبينه"، أتم: "عماد البناني أهلاوي واللجنة الثلاثية غير مناسبة لإدارة الزمالك".

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