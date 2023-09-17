محمد صلاح: القادم في الزمالك (أخطر)

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن المرحلة الحالية في نادي الزمالك تمثل خطرًا كبيرًا على النادي، وخاصة في ظل النتائج السيئة التي يحققها الفريق.

وتعرض الزمالك للهزيمة على يد أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما ظهر أمس السبت بذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللي مش هيطلع في التلفزيون ويكون همه الشو، هو اللي هيكسب انتخابات الزمالك وهيخلي النادي يمشي في المسار الصحيح"

وأضاف: "التكاتف والاستقرار سيكون سر نجاح الزمالك في الموسم الكروي الجديد".

واختتم: "اللي جاي في الزمالك أخطر من اللي فات، فلازم الكل يتكاتف من أجل النادي".

محمد صلاح يفتح النار على أوسوريو

وفتح محمد صلاح النار على خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد هزيمة الفارس الأبيض من فريق أرتا سولار الجيبوتي.

قال صلاح: "أوسوريو ساهم في خسارة الزمالك أمام أرتا سولار بسبب تغييراته داخل الملعب، الفريق كان ماشي كويس في الشوط الأول"

وأضاف: "مش لازم تغير 4 أو 5 كل ماتش، لازم حد يكلمه ويفهمه، ويقوله إن التغييرات بتاعتك غلط".

واختتم: "في مدرب بيحارب على المكسب وفي مدرب بيقضيها ودلوقتي أوسوريو بيقضيها".