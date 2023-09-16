سعر فستان نسرين طافش يصدم الجماهير.. إطلالة مميزة على سفح الأهرامات

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار الحاضرين، في حفل دار مجوهرات أقيم في منطقة الأهرامات، مساء أمس، وأطلت بفستان أزرق بسيط عكس جمالها وقوامها الممشوق، سبق وظهرت به الفنانة رشا مهدي.

نسرين طافش

سعر صادم لإطلالة نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور خلال حضورها، حفل في منطقة الأهرامات، واختارت فستان من تصميم نور فتح الله، باللون الأزرق من خامة الكريب، وبتصميم الصدر على شكل قلب، ومزود بذيل وفتحة أمامية طويلة.

نسرين طافش

وقامت نسرين طافش ببعض التعديلات على الفستان، حيث استغنت عن الحزام الموجود في الوسط، ولملمت شعرها من الأمام ورفعته للأعلى وتزينت بعقد ألماسي.

ومن الناحية التجميلية، فقط اختارت نسرين طافش مكياج بألوانات هادئة، وتسريحة شعر إلى الوراء، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الفضي اللامع، ويبلغ سعر الفستان 23 ألف جنيه.

نسرين طافش

طلاق نسرين طافش للمرة الثانية

وكانت قد أعلنت نسرين طافش انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوى، للمرة الثانية بعد عودة استمرت 3 أشهر فقط، وذلك عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

وتعد هذه المرة الثانية التى تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوى، حيث كان الانفصال الأول فى شهر سبتمبر الماضى وعادت له بعد فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة.

نسرين طافش وطليقها

أخر أعمال نسرين طافش

كان أخر أعمال نسرين طافش كان فيلم "أخي فوق الشجرة"، بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وهي الأن تنتظر عرض فيلمها "في القلب" عبر إحدى المنصات، بعد غياب عن الدراما المصرية لمدة عامين، حيث حققت نجاحا كبيرا في رمضان 2021 من خلال مشاركتها في مسلسل "المداح"، ولكن بسبب انشغالها هذا العام اعتذرت عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل "المداح ... أسطورة الوادي".

نسرين طافش

وقدمت نسرين طافش في رمضان 2022 مسلسل "جوقة عزيزة" والذي تدور أحداثه خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى "عزيزة" تجسد شخصيتها نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.