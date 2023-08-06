نسرين طافش تحتفل بالطلاق بـ"البلبطة" في حمام السباحة بإطلالة مثيرة (شاهد)

تستمتع الفنانة نسرين طافش بإجازتها الصيفية في سوريا بصحبة أصدقائها، وكأنها تحتفل بطلاقها الذي لم يمر عليه سوى أيام قليلة، فكعادتها شاركت الجمهور مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء تجولها بين الماء والخضرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نسرين طافش تحتفل بالطلاق على طريقتها الخاصة

أطلت نسرين طافش بإطلالة جريئة ولافتة وهي تستمتع بوقتها باللعب أمام حمام السباحة، حيث كانت ترتدي فستان صيفي مثير باللون البرتقالي، قصير ومكشوف الأكمام، بينما اختارت أن تقف حافية القدمين تناغمًا مع إطلالتها العفوية.

نسرين طافش

نسرين طافش

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر بسيطة حيث رفعت خصلاته البني اللامعة كعكة أنيقة بشكل عفوي، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

طلاق نسرين طافش وشريف شرقاوي للمرة الثانية

وكانت نسرين طافش قد فاجأت الجمهور بإعلان خبر طلاقها رسميًا للمرة الثانية، من زوجها الدكتور شريف شرقاوي، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما لاتخاذ هذا القرار، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصور "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش وطليقها شريف شرقاوي

أكدت نسرين طافش أن الانفصال تم بشكل رسمي، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها، إذ قالت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن من خلالها نسرين طافش طلاقها رسميًا من زوجها، فسبق وأعلنت انفصالها عنه في سبتمبر الماضي، أي بعد مرور 5 شهور فقط على الزواج، من دون الكشف عن الأسباب أيضًا، ولكنها أعلنت عودتهما مجددًا بعد انفصال دام 6 شهور، وشاركت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء السعادة"، ليرد عليها زوجها: "سعيد أنكِ ملكي".