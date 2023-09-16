بيك آب جديدة تنافس سيارات تويوتا هايلكس

رغم الحرب الروسية الأوكرانية الحالية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي، إلا أن شركات السيارات في “موسكو”، كشفت خلال الفترة الماضية عن مجموعة من الطرازات الجديدة التي من المنتظر أن تصبح رقماً مهماً في أسواق السيارات حول العالم، ولعل من أبرز المفاجآت التي كشفت عنها شركات السيارات الروسية، هو إطلاق سيارة بيك آب جديدة من المنتظر أن تكون منافساً جديداً وشرساً لسيارات تويوتا هايلكس الشهيرة.

السيارة Sollers ST6 بيك آب

وتحمل السيارة الجديدة منافسة تويوتا هايلكس التي كشفت عنها شركة Sollers الروسية اسم Sollers ST6 وتتميز بهيكل انسيابي الشكل مطور عن هياكل سيارات JAC T6، وزودت بقمرة مجهزة بصفين من المقاعد تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت مقاعد السيارة الأمامية على نظام تدفئة.

أبعاد السيارة Sollers ST6 بيك آب

وحصلت السيارة الروسية Sollers ST6 بيك آب منافسة تويوتا هايلكس على صندوق نقل خلفي بأبعاد (152/152/47) سم، وزودت بنوعين من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 176 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 136 حصانا، وتبلغ القدرة الاستيعابية لنسخة البنزين 820 كجم، أما نسخة الديزل فـ 900 كجم.

Sollers ST6 بيك آب دفع خلفي ورباعي

وجهزت السيارة Sollers ST6 منافسة تويوتا هايلكس بنظامي دفع خلفي ورباعي، وعلب سرعة يدوية بست سرعات، وحصلت على نظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات.4

مصنع فلاديفوستوك لإنتاج Sollers ST6 بيك آب

وتصنع Sollers هذه السيارات حاليا في مصنع في فلاديفوستوك حيث كانت تصنع سيارات شركة مازدا قبل أن تغادر الشركة اليابانية السوق الروسية.

5 مصانع جديدة

وخلال زيارته للمصنع ومعاينة السيارة Sollers ST6 بيك آب منافسة تويوتا هايلكس، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، إن شركة Sollers تخطط لافتتاح 5 مصانع لها في روسيا منها مصانع لتطوير المحركات وعلب التروس للسيارات، كما تخطط لإطلاق نموذج آخر من سياراتها في عام 2024.

كانت شركة أوتوفاز الروسية مالكة علامة لادا قد أعلنت في وقت سابق عن اعتزامها طرح مجموعة جديدة من الموديلات التي من المنتظر أن تنافس بقوة في ظل ما تتمتع به من إمكانيات وتكنولوجيا حديثة.