رحلة ترفيهية لرواد بيت ثقافة الجديدة إلى منتجع الرملة بالوادي الجديد
في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة الوادي الجديد بتنظيم فعالية ترفيهية في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، نُظمت رحلة ترفيهية لرواد بيت ثقافة الجديدة إلى منتجع الرملة.
تهدف هذه الفعالية إلى توفير فرصة للجمهور للاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة خارج جدران بيت ثقافة الجديدة. حيث تم تنظيم رحلة إلى منتجع الرملة الواقع في الوادي الجديد، والذي يشتهر بجمال طبيعته الخلابة وتجارب السفاري الرائعة.
جذبت هذه الرحلة اهتمام العديد من المشاركين، وعبروا عن سعادتهم بالفعالية الترفيهية التي توفرت لهم فرصة للاستمتاع والاسترخاء بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. كانت الرحلة مليئة بالأنشطة المختلفة، حيث شملت جولة استكشافية لمشاهدة الحياة البرية وتجربة ركوب الجمال ورحلات الزوارق في الوادي الجديد.
تعتبر هذه الفعالية الثقافية والترفيهية من الأنشطة المهمة التي تقوم بها قصور الثقافة في إقليم وسط الصعيد، حيث تهدف إلى توفير برامج متنوعة لتحقيق غرضها من تنمية الثقافة والفن في المجتمع ونشر الوعي الثقافي بشكل شامل.
يسر فرع ثقافة الوادي الجديد أن يقدم مثل هذه الفعاليات الترفيهية التي تساهم في بناء قاعدة متينة من المعرفة والترفيه للجمهور، ويأمل في تنظيم المزيد من هذه الفعاليات المثيرة في المستقبل لخدمة المجتمع الثقافي في منطقة الوادي الجديد.
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