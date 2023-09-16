أخر تحديثات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار المشغولات الذهبية فى التعاملات المسائية، اليوم السبت 16 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2175 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2486 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2278 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1864 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1450 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1242 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 932 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1924 دولارًا للأوقية.

ارتفاع الذهب بعدما دعمت بيانات صينية اليوان أمام الدولار

ارتفعت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقي المستثمرين في حالة قلق.

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 1915.27 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بما يصل نسبته نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1936.90 دولار.

معادن نفيسة أخرى، ارتفعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 1.3% لتصل إلى مستوى سعر 22.92 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 911.90 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1252.56 دولار، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.