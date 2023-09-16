أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال بداية تعاملات اليوم السبت في اسواق الصاغة المصرية، واستقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية عند 2190جنية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال بداية تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة، وتاتي هذه الخدمة من الوفد خدمة لحظية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على المعدن الاصفر، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

استقر متوسط سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 2509 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم عيار 21 عند 2190جنية.

اسعار الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 1877 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 17620 جنية.