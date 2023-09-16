ميتروفيتش عن الهلال: "ريال مدريد اَسيا"

كشف ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال السعودي، عن كواليس انتقاله للزعيم، على الرغم من العروض الأوروبية الكثيرة التي تلقاها اللاعب.



وانتقل ميتروفيتش للهلال، قادمًا من فولهام الإنجليزي، في صفقة أحدثت مفاجأة كبيرة في الأوساط السعودية، في صفقة قُدرت بـ 40 مليون جنيه إسترليني.

وقام ميتروفيتش بالسخربة من الثنائي نيوكاسل وفولهام، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث قال: "فور تلقي العرض من الهلال السعودي، تحدثت عنه مع عائلتي، وكان من المستحيل رفضه".

وعن انتقاله للهلال السعودي، على الرغم من تمسك فريفه فولهام ورغبة نيوكاسل في عودته، فقال صاحب الـ 29 عامًا: "ليس لدي أي حنين إلى إنجلترا، لقد لعبت هناك لسنوات عديدة، أنا سعيد لأنني وصلت أخيرًا إلى نادٍ كبير، الهلال يشبه إلى حد ما ريال مدريد في أوروبا".

وكان ميتروفيتش قد قضي 3 مواسم ضمن صفوف نيوكاسل بعد قدومه من أندرلخت في عام 2015، قبل أن ينتقل لصفوف فولهام ويقضي 5 مواسم ضمن صفوف الفريق.

الجدير بالذكر أن ميتروفيتش نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد في 4 مباريات قادها مع الهلال منذ انتقاله قبل بداية الموسم الحالي.