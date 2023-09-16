فالنسيا يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق فريق نادي فالنسيا الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستاد ميستايا أرض الخفافيش، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فالنسيا يقسو على أتلتيكو مدريد

وسجل اللاعب هوجو دورو الهدف الاول لنادي فالنسيا في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول وأضاف اللاعب الهدف الثاني للخفافيش والثاني الشخصي في الدقيقة 34، واختتم اللاعب جافي جيرا الهدف الثالث في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، في لقاء تخطى الـ 20 دقيقة وقت بدل ضائع.

بتلك النتيجة رفع نادي فالنسيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس من جدول الترتيب، من الانتصار في ثلاثة مباريات وخسارة مواجهتين، على الجانب الأخر توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط في المركز السابع من الترتيب متلقيًا الهزيمة الاولى هذا الموسم وتعادل في لقاء وفاز في مواجهتين.

مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة ستكون أمام فريق لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الاولمبي في إيطاليا، بينما ستكون مواجهة فالنسيا المقبلة أمام نادي الميريا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.