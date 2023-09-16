السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تطبيق توجيهات الرئيس السيسي برفع الأجور خلال ساعات.. فيديو

السيسي في إحدى جولاته
السيسي في إحدى جولاته بمحافظات الصعيد

أشاد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، بقرارات الرئيس السيسي اليوم ببني سويف، معقبًا: "القرارات أثلجت قلوب المواطنين وشملت شريحة كبيرة من المصريين".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي اليوم نحو 5 ملايين أسرة من مشروع تكافل وكرامة، و11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، بإجمالي يصل إلى 16 مليون مواطن.

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خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بعد قرارات الرئيس السيسى

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النائب أحمد أبو زيد: قرارات تاريخية للرئيس السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية ببني سويف

رقابة للحد من ارتفاع الأسعار

وتابع: قرارات الرئيس السيسي اليوم شملت العديد من الفئات، كما أنه لم ينس المزارعين، من خلال إيقاف تسديد الفوائد لنهاية 2024، مطالبًا المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع طارئ لتطبيق مثل هذه القرارات على العاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3 آلاف جنيه.

وشدد على أهمية وجود رقابة قوية على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار حتى يشعر المواطن بقرارات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى توطين الصناعات للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأشار البدوي إلى أن عدد المستفيدين من ارتفاع الحد الأدنى للأجور نحو 4.5 مليون مواطن، موضحًا أن موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الأجور من المنتظر أن يعلن عنه وزير المالية خلال ساعات.
 

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