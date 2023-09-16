خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بعد قرارات الرئيس السيسى
يبحث العديد من أصحاب المعاشات، اليوم السبت، عن زيادة المعاشات 2023، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وذلك بنسبة 15% لـ أصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
قرارات الرئيس السيسى
كما قرر الرئيس السيسي، اليوم السبت، خلال كلمته في افتتاح عددًا من المشروعات القومية، بالإضافة إلى عددًا من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، في محافظة بني سويف، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
الهيئة القومية للتأمينات تحدد موعد تطبيق زيادة المعاشات 2023 الجديدة
ومن المقرر أن تصدر الهيئة القومية للتأمينات، خلال الساعات القادمة، بيانًا تفصيليًا بالزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات، وموعد بدء تنفيذها، وفقا لتوجيها الرئيس السيسي.
رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023
ويمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من (هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا).
خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023
ويتيح موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، بالتزامن مع القرارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات القومية ببنى سويف، من خلال اتباع تلك الخطوات:
- الدخول على موقع الرسمي للهيئة عبر هذا الرابط من (هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا).
- اختيار خانة صاحب معاش.
- ثم الضغط على خانة استعراض تطور زيادة المعاش.
- قوم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور في حالة إذا كنت مستخدمًا.
- أما إذا لم تكن مستخدمًا، فيجب التسجيل على الموقع عبر الضغط على الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول، ومن ثم الضغط على اشترك الآن، وإدخال البيانات المطلوبة، والموافقة على الشروط، ومن ثم التسجيل.
- وفي النهاية يمكنك الاستعلان عن زيادة المعاشات 2023.
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023
كانت قد أعلنت القومية للتأمينات الاجتماعية، جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، والتي من المقرر صرفها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، وحتى 6 أكتوبر المقبل.
جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023
من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، حسب الآتي:
- في أيام 1 - 2 أكتوبر المقبل تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، لمستحقي الصرف 1000 جنيه.
- في أيام 3 - 4 أكتوبر المقبل تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، لمستحقي الصرف 2000 جنيه.
- في أيام 5 - 6 أكتوبر المقبل تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، لمستحقي الصرف 3000 جنيه
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