السيسي: أقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا شك أن الظروف صعبة صحيح، قائلا: "أقول لكم بكل صدق إنني أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية".

وتابع السيسي خلال كلمته في محافظة بني سويف، اليوم السبت، أن :"بس خلوا بالكم يعني بقالنا 4 سنين في ظروف صعبة جدا، سنتين منهم الدنيا كلها والعالم كله علشان موضوع كورونا واللى حصل، وسلاسل الإمداد تأثرت تأثرا كبيرا والعالم والاقتصاد كله توقف لكن إحنا متوقفناش علشان إحنا ورانا حلم كبير قوي شغالين فيه، وكنا نامل إن الأمور أحسن لكن جت أزمة تانية كبيرة وكان ليها تاثير كبير وحاولنا بظروفنا الاقتصادية الصعبة اللى بقول فيها لكم افتكروا كويس لما عملنا خطة الإصلاح الاقتصادي قلنا إذا نجحنا فيها ننطلق لآفاق أفضل كان معدل النمو متقدم وصلت الى 5.8 % وكنا نامل اكتر من كده".

وأضاف "أزمة ما زالت مستمرة حتى الان "حرب أوكرانيا" ..احنا بنتكلم في كل سنة مش عاوز أقول ارقام لكن ممكن أقول رقم ممكن ننتبه ان احنا بنستورد كميات كبيرة من القمح والذرة وزيت الطعام وارتفاع اسعارهم كان ليهم تاثير كبير حاولنا كدولة ان الأسعار متنعكس بقوة على الناس وتمثل الثمن الحقيقى بتاعها".

وأكمل السيسي أنه "بتكلم عن 10 مليون طن قمح لو الطن الواحد زاد 100 دولار احنا بنتكلم في ارقام كبيرة علشان نوفر عيش الخبز،.. بقول الكلام ده ليكم لما بقول ان انا منكم وحاسس بيكم".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

ووجه السيسي أيضا بزيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالى 5 ملايين أسرة .

أكد أنه قرر زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصح 600 جنيه بدلا من 300 لكافة العاملين بأجهزة الدولة وقطاع الأعمال .

وتابع أنه قرر أيضا زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات بمحافظة بنى سويف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قاعة الاحتفالات بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار زيارته افتتاح عدد من المشروعات القومية بقرية سدس الأمراء.

وبدأ الرئيس السيسي الافتتاح بالوقوف دقيق حدادا على أرواح ضحايا إعصار ليبيا.

أعرب أحد المواطنين من محافظة بني سويف عن فرحته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرية سديس الأمراء.

وقال السيسي :" أقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك أبدا أنت البركة بتاعتنا وإنتا اللي حييت الدولة، متحرمش منك يا ريس" وتم أخذ لقطات تصويرية مع المواطن تلبية لندائه.

قدم أحد المواطنين بمحافظة بني سويف، في قرية سدس الأمراء، “سبحة” هدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال زيارته لمسكنه.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية ببني سويف.

أهالي قرية سدس الأمراء:

وكان أهالي قرية سدس الأمراء احتشدوا لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته لافتتاح العديد من المشروعات القومية في المحافظة وبعد المشاريع الصحية في القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظة بني سويف:

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.