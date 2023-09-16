موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. أخر ساعتك في هذا الموعد

موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. سؤال يطرحه آلاف المواطنين يوميًا على محركات البحث متسائلين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي، وذلك بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف واقتراب فصل الخريف.

وكان مجلس الوزراء قررعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد إلغاء العمل به لمدة 7 سنوات، وذلك لأن التوقيت الصيفي يؤدي إلى تأخير وقت الليل، وهو ما يقلل الحاجة إلى استخدام الإضاءة الاصطناعية، وبالتالي توفير الطاقة الكهربائية.

فيما يسهم التوقيت الصيفي في زيادة الإنتاجية حيث إن بعض البلدان تستخدم التوقيت الصيفي لزيادة ساعات العمل في فصل الصيف من خلال استغلال ساعات النهار الطويلة، بالإضافة إلى تحسين السلامة المرورية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي:

وعن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، أوضح بيان مجلس الوزراء، أن العمل في مصر بالتوقيت الصيفي سينتهي نهائيًا في آخر خميس من شهر أكتوبر 2023 المقبل، ليبدأ المواطنين في تأخير ساعاتهم 60 دقيقة بدءًا من صباح الجمعة 27 أكتوبر 2023 إيذانًا ببداية تطبيق التوقيت الشتوي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ونص القانون في مادته الأولى على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

وفي يوليو الماضي، نفى السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية، طرح إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، مؤكدًا أنه مهم ويحقق وفرة في الكهرباء وفقًا لوزارتي الكهرباء والبترول، مضيفًا: التوقيت الصيفي مهم ومستمر ولا نفكر في إلغائه، ولكن علينا الترشيد.