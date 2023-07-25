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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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“النقراشي” يطالب بإلغاء التوقيت الصيفي وطرد الأجانب من وزارة الكهرباء.. نصائحهم كوارث

الدكتور هاني النقراشي،
الدكتور هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الطاقة

قال الدكتور هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الطاقة، إن استهلاك الكهرباء في البلدان الحارة كمصر يزيد في فصل الشتاء نحو 20% بسبب توجه المواطنين لتشغيل أجهزة التكييفات من أجل تبريد الجو.

ولفت إلى أن استهلاك الكهرباء في البلدان الباردة يزيد بحوالي 20% خلال فصل الشتاء، منوهًا إلى أن هناك خللًا وراء انقطاع الكهرباء في مصر خلال الأيام الحالية تحتاج إلى بحث جاد.

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نصائح ضرورية للحفاظ على الأجهزة من التلف عند انقطاع الكهرباء

وتابع : “جبنا ناس من الخواجات بتوع أوروبا وعاوزين يجيبوا لنا نفس الحاجة اللي هم بيعملوها عندهم، وهو التوقيت الصيفي، لإطالة ضوء النهار بالنسبة لهم فيحدث توفيرًا في الإضاءة وليس في التكييف أو في التبريد أو في التدفئة”.

وشرح أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر على نمط الأجانب سيؤدي إلى إطالة اليوم لجميع المواطنين الذين يؤدون الأنشطة خلال النهار، وبالتالي سيحتاجون بجانب الإضاءة إلى تشغيل التكييفات لمدد طويلة من أجل استمرار أعمالهم.

نصائح كارثية

وألقى الاتهام على التوقيت الصيفي الذي أقرته الحكومة بعد توقف دام 7 سنوات بالتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء ما أدى إلى انقطاعها من أجل تخفيف الأحمال.

وناشد الحكومة بإلغاء قرار التوقيت الصيفي، مردفًا: “ده اللي حصل نتيجة لنصائح الأجانب، وطبعا ده اللي بيدي لك النصيحة الغلط تبعده عنه".

وطالب خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بطرد الأجانب الذي وصفهم بالخواجات من وزارة الكهرباء وإرجاع الأموال التي تلقوها مقابل تعيينهم كمستشارين لأن نصائحهم أتت بكوارث، على حد قوله.

 

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