السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بحوث التناسليات"  قافلة بيطرية مجانية لمحافظة جنوب سيناء

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية

نظم معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية  قافلة بيطرية مجانية لمحافظة جنوب سيناء  لعلاج مواشي صغار المربين  والمزارعين بقري محافظة جنوب سيناء في الفترة من ١٦ سبتمبر   الي ١٨ سبتمبر 2023 .

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و  أكد الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل  البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين أن هذه  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى  في محافظة جنوب سيناء وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية  بمركز البحوث الزراعية 

واضاف فاضل ان هذة القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  بقري محافظة جنوب سيناء وأكد فاضل ان هذة القافلة سوف تجوب عدة قري بمحافظة جنوب سيناء  في إطار مبادرة حياة كريمة  واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية 

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