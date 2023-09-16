ترامب يُشيد بالرئيس الروسي بعد إعلان عزمه حل أزمة أوكرانيا

أشاد الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، بتقييم الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، لنيته واستعداده لحل أزمة أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز": "أعجبني أنه قال ذلك لأنه يعني أنني أقول الأشياء الصحيحة".

ورفض هذا السياسي الأمريكي الكشف عن تفاصيل حول كيفية حل النزاع الأوكراني خلال 24 ساعة كرئيس للولايات المتحدة، لكنه قال إنه يعرف بالضبط ما يجب القيام به، وأكد ترامب أنه سيحقق عملية إجراء مفاوضات بين موسكو وكييف بغية التوصل إلى اتفاق.

وفي الثاني عشر من سبتمبر، خلال منتدى الشرق الاقتصادي، قيم فلاديمير بوتين بشكل إيجابي استعداد ترامب "لحل المشاكل الملحة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، في غضون أيام قليلة".

وقال بوتين إن "هذا لا يسعه إلا أن يسعدنا، هذا أمر جيد"، وفي الوقت نفسه، أعرب عن شكه في أن تؤثر أي نتيجة للانتخابات الأمريكية على العلاقات الأمريكية الروسية.

وقد أشارت روسيا مرارًا إلى استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليه على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد حاليًا أي ممهدات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، وأن تحقيق أهداف العملية الخاصة يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

وفي منتصف يونيو الماضي، أكد بوتين أن روسيا لم ترفض قط المشاركة في المناقشات الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.

ترامب يفتح النار على بايدن: أمريكا تسير نحو الجحيم

صرح الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، بأن الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يُعاد انتخابه رئيسًا العام المُقبل، وأن البلاد تسير نحو الجحيم في ظل الإدارة الحالية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف عبر برنامج الصحفية الأمريكية ميغين كيلي: "إذا لم أفز بالانتخابات، فأعتقد أن بلادنا قد تنتهي. أظن أن هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية من كل الانتخابات الأخرى".

وتابع أن الولايات المتحدة "تسير نحو الجحيم" أثناء رئاسة جو بايدن.