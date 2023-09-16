أخطر 9 أماكن على وجه الأرض.. لا يسمح للبشر بدخولها

بعد أن بات العالم كقرية صغيرة وتمتع المواطنون بالكثير من الحريات في البلاد حيث يمكن للفرد زيارة أي مكان في وطنه إلا أنك تصاب بالاستعجاب والدهشة عند سماع وجود أماكن يحظر زيارتها والدخول إليها.

ويرجع السبب وراء حظر الزيارة في تلك الأماكن إلى أنها قد تشكل خطرًا على زائريها أو أنها محمية على مستويات عالية من أنظمة الدفاع والحماية أو غير ذلك من الأسباب التي تجعلها غامضة ومحظورة على عامة الناس، ويمكن أن تقع في ورطة حقيقية إذا قررت أي وقت اقتحامها أو حتى إلقاء نظرة عليها.

لذلك نستعرض لكم في سياق السطور التالية قائمة بـ 9 أماكن يحظر على الأفراد زيارتها أو الدخول إليها:

جزيرة الأفاعي في البرازيل

تعد جزيرة "إلها دا كويمادا غراندي" البرازيلية والتي يطلق عليها اسم جزيرة الأفعى، موطنًا لأعداد هائلة من أفعى "رأس الرمح الذهبية" وهي من أكثر الثعابين فتكًا في العالم، لدرجة أن سمّها يذيب اللحم البشري حول اللدغة.

ويقول البعض أن هناك ثعبانًا لكل متر مربع في مناطق معينة، لذلك لا تسمح الحكومة البرازيلية بدخول الزوار ويلزم وجود طبيب ضمن أي فريق يدخل الجزيرة بغرض الزيارات البحثية.

كهوف لاسكو في فرنسا

تحتوي كهوف لاسكو على لوحات تعود إلى ما قبل التاريخ يعود تاريخها إلى 20000 عام، وهي سلسلة لوحات من العصر الحجري القديم التي تبدو حية بشكل مزعج تعانق الجدار وتصور حيوانات مثل الماشية والأيول والبيسون وغيرها الكثير، إلا أن الكهف مغلق أمام عامة الناس منذ عام 1963، حيث تم غزوها بواسطة الفطريات والعفن الأسود، وكلاهما يضر بصحة الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الوجود البشري مدمرًا للأعمال الفنية.

ضريح تشين شي هوانغ في الصين

اكتشف المزارعون قبر أول إمبراطور صيني، تشين شي هوانغ، في عام 1974 ، ووجد علماء الآثار منذ ذلك الحين حوالي 2000 جندي من الطين ويتوقعون أن هناك 8000 آخرين لم يتم اكتشافهم.

وعلى الرغم من أعمال التنقيب، منعت الحكومة الصينية علماء الآثار من لمس القبر المركزي الذي يضم جسد تشين شي هوانغ، والذي تم إغلاقه منذ عام 210 قبل الميلاد، وأرجأت الحكومة الصينية السبب في هذا القرار هو احترام الموتى.

المنطقة 51 الولايات المتحدة الأمريكية

المنطقة 51 في جنوب نيفادا هي قاعدة عسكرية أمريكية وتتمتع بسمعة كونها ساحة اختبار للأسلحة والطائرات، لكن هناك تكهنات أوسع، ويعتقد أن المسؤولين يخفون أدلة غريبة فيها، فهي منطقة محظورة تمامًا على عامة الناس والأراضي محمية بالألغام، وحتى الولايات المتحدة بالكاد تعترف بوجود المنطقة 51.

أرشيف الفاتيكان السري

تضم منطقة أرشيف الفاتيكان السري الكنيسة الكاثوليكية في مدينة الفاتيكان 53 ميلاً من الرفوف التي تحتوي على وثائق يعود تاريخها إلى القرن الثامن، وتشمل بعض القطع الأثرية رسالة من ماري ملكة أسكتلندا تتوسل إلى البابا سيكستوس الخامس لإنقاذها من قطع رأسها، ووثائق حرمان مارتن لوثر.

تم فتح الأرشيف للباحثين في عام 1881، ولكن ليس من السهل الحصول على تصريح بالدخول، يمكن للباحثين المتقدمين للحصول على إمكانية الوصول فقط لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ولا يُسمح بدخول أكثر من 60 باحثًا دفعة واحدة.

قبو سفالبارد للبذور

يمتد قبو سفالبارد للبذور على طول أكثر من 320 قدما وسط جبل واقع بين النرويج والقطب الشمالي، ويحتوي على مجموعة ضخمة من البذور في قبو مصمم لتحمل الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان والكوارث الطبيعية، وإذا حدثت كارثة كبرى، فإن 890 ألف عينة بذور محفوظة من كل بلد تقريبا في العالم ستضمن خيارات غذائية متنوعة للناس، ويفتح القبو أبوابه بضع مرات فقط في العام، ويسمح لعدد محدود من المودعين بالدخول لوضع البذور في الرفوف الخاصة بها.

تشيرنوبل في أوكرانيا

في 26 من نيسان 1986، وقع أسوء حادث نووي في التاريخ بالقرب من تشيرنوبيل في أوكرانيا (التي كانت آنذاك ضمن الاتحاد السوفياتي)، وفي حين أنه من المستحيل تحديد عدد الوفيات الناجمة عن الإشعاع، إلا أن العلماء يقدرون أن ما بين مليون و9000 شخص سيموتون من السرطان بسبب الإشعاع.

بعد أكثر من 30 عامًا على الكارثة، لا تزال مشاريع التطهير جارية، ويخمن مدير محطة الطاقة أن المنطقة لن تكون صالحة للسكن قبل عشرين ألف عام على الأقل.

جزيرة شمال سينتينيل في الهند

في جزيرة نورث سينتينيل، وهي جزيرة صغيرة في سلسلة أندامان في خليج البنغال، لطالما عارض السكان الأصليون تأثيرات العالم الحديث، ويرفض السكان الذين يعيشون في الجزيرة التواصل مع أي غرباء، وهم على استعداد لممارسة العنف لحماية عزلتهم، وفي أعقاب تسونامي عام 2004، عندما قام خفر السواحل الهندي بمهمة استطلاعية فوق الجزيرة، ورد أن رجال خرجوا من الغابات لإطلاق السهام على المروحية.

يعيش السكان في الجزيرة منذ حوالي 60 ألف عام، وبفضل حماية الحكومة الهندية - التي تحظر الزوار من أي نوع - قاومت أي مظاهر للتحضر.

قلعة فورت نوكس في كنتاكي

تعتبر خزائن قلعة فورت نوكس التي تمثل موطنا لمعظم احتياطيات الذهب الأميركية المكان الأكثر حراسة على هذا الكوكب، ولا يمكن لأي شخص دخول الخزنة بمفرده، ويلزم إدخال العديد من الرموز للتمكن من دخولها، ولا يعرف العديد من الموظفين سوى رمز واحد.