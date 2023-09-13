أبرزها المرحاض.. أغرب 5 مطاعم في العالم

تعد المطاعم مكانًا مناسبًا لتناول الوجبات الشهية ولقاء الأهل والأصدقاء والأحباب، ولكن يوجد نوع آخر من المطاعم يقدم تجربة مختلفة لزائريه، سواء كانت من خلال موقعها الغريب أو طريقة طهيها العجيبة.

وما تفتخر به معظم المطاعم في العالم هي الخدمة الجيدة والطعام اللذيذ التي تقدمه للزوار، لكن البعض الآخر يتطلع إلى الابتكار، وغرابة المطاعم تكون السبب الأهم في جذبها للزوار، خاصة السياح الذين يبحثون عن تجربة شيء مختلف.

وأراد أصحاب عدد من المطاعم، الدخول فى عالم الغرائب والطرائف، وذلك عندما ابتكروا طرقًا مستحدثة للمطاعم الخاصة بهم.

وترصد “بوابة الوفد الإلكترونية” أغرب 5 مطاعم في العالم:

المطعم المرحاض ـ تايوان

من أكثر الأفكار التى نالت شهرة فى تايوان، نظرًا لأنها فكرة جديدة من نوعها وإن كانت تثير الاشمئزاز لمن يراها للوهلة الأولى بسبب أن كراسى المطعم مصممة على شكل مراحيض الحمام، وكذلك الصحون والأطباق المخصصة للطعام، وإن كان صاحبها يهدف إلى تسلية زبائنه بابتكاره فكرة جديدة لم ترَ من قبل، ومع المرور الوقت تقبل الناس فكرة المطعم وأصبح مشهورًا بزبائنه.

المطعم المعلق ـ بلجيكا

فى العاصمة البلجيكية بروكسيل توجد واحدة من أغرب المطاعم فى العالم وهى المطعم المعلق الذي تعتمد فكرته على تناول طعامك في مطعم يرتفع عن الأرض 50 متراً تحمله رافعة، ويقدم ثلاثة طباخين الطعام المتنوع كالسوشى والخضراوات واللحوم، وقد نجحت هذه الفكرة على مستوى العالم حتى أصبحت منتشرة فى دول عدة.

المطعم المغمور- جزر المالديف

هو مطعم من صنع الإنسان يقع كله تحت الماء، ويمكن تناول الوجبات، فيما تشاهد الأسماك تسبح من حولك، ويقع على عمق 16 قدم تحت مستوى البحر، ورغم تسونامي 2004 لم يقع له أي ضرر، وهو مطعم أوروبي آسيوي.

مطعم الثلج

هو مطعم يشتهر بأكبر كمية من الثلوج في العالم، ويتم بناؤه من جديد كل شتاء، ودرجة حرارته هي دائما أقل من 5 درجات مئوية.

مطعم تريبودينينج- تايلاند

هو مطعم داخل فروع الشجر، ويعتبر من أغلى وأفخم المطاعم في العالم، ويقدم مجموعة رائعة من تشكيلات الطعام، مع عروض سحرية للمياه الزرقاء والشواطئ الرملية، بالإضافة للألعاب البهلوانية التي يقدمها المطعم.