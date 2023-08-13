سيدة تطلق نفسها 3 مرات.. أغرب شروط عقود الزواج

يشترط بعض الفتيات إضافة، ضوابط جديدة في عقود الزواج، تعطي لهن صلاحيات أكثر في الأسرة، ظنًا أنهم بذلك يصنعون السعادة في بيوتهم.

وقال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، هناك شروط يضعها الفتيات في عقود الزواج، مشيرًا إلى أن نسبة عقود الزواج الخاصة ارتفعت من 3% لـ 5%.

وتابع سليم، نسبة عقود الزواج التي تتضمن شروطًا خاصة، تصل لـ 5%، مقابل 95% من عقود الزواج تتم دون شروط".

شروط غريبة في عقود الزواج

وذكر رئيس صندوق المأذونين، أغلب الشروط التي تصر عليها الفتيات، "هي عدم زواج الزوج بأخرى، إلا بأذن الزوجة.. بجانب شروط العمل واستكمال الدراسة، أو السفر خارج البلاد".

وأشار الشيخ إبراهيم سليم إلى أغرب شروط الفتيات، "أن إحداهن اشترطت أن تذهب العصمة لها، حال زواج زوجها بأخرى، كما اشترطت طلاق الزوجة الأخرى".

ولفت الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، إلى أن فتيات كثر يشترطن قبل الزواج أن تذهب العصمة ليدها، وهذا الأمر يتسبب في مشاكل كثيرة، مشددًا على ضرورة أن يشرح المأذون ما يترتب على هذا الشرط من أثار.

سيدة تطلق نفيها للمرة الثالثة

وعن أغرب حالة واجهها، قال رئيس صندوق المأذونين، أن سيدة في يدها العصمة، قامت بتطليق نفسها للمرة الثالثة".