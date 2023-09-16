حبس منتحل صفة سرق سيارة سيدة بطريق الفيوم 4 أيام

قررت جهات التحقيق بحبس متهم منتحل صفة وبحوزته طبنجة صوت سرقة سيارة سيدة بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتباشر النيابة المختصة بالجيزة التحقيق في واقعة سرقة سيارة سيدة من قبل شخص انتحل صفة وبحوزته طبنجة صوت.

حبس متهم منتحل صفة سرق سيارة سيدة بطريق الفيوم

وتستمع النيابة العامة لأقوال الشهود في الواقعة والتحفظ على السيارة لحين الانتهاء من رفع البصمات.

كما كلفت بتفريع الكاميرات المحيطة بموقع الحادث وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت البداية بورود بلاتغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من سيدة مقيمة بدائرة القسم بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم.

وبالفحص وسؤال المبلغة مقيمة بدائرة القسم قررت أنه حال سيرها بالطريق المُشار إليه بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص باستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح)، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار

