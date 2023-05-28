النيابة العامة تعاين حادث سقوط لعبة بمول شهير في الإسكندرية

انتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية الى مكان حادث سقوط لعبة باحد الملاهي المشهورة بمنطقة سموحة لمعاينة الحادث الذي اسفر عن اصابة ٨ اشخاص.

امرت النيابة العامة بالتحفظ على المكان والقاء القبض على صاحب الملاهى وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملف الملاهي من حى شرق للاطلاع على التراخيص ومدى اتباع تعليمات السلامه المهنية

كما امرت النيابة، التحفظ علي المدير المسئول عن الملاهي وكاميرات المراقبة بمحل الواقعة، والتقرير الطبي للمصابين بعد الكشف عليهم.



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المدير المسئول بأحد ملاهى منطقة سموحة والتحفظ عليه، عقب سقوط لعبة داخل الملاهى، مما أدي إلي إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

كان قد اصيب 8 أشخاص نتيجة سقوط إحدى الألعاب داخل مول شهير في شرق الإسكندرية، وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات المحافظة، وبعضهم في حالة خطيرة، فيما أجرت فتاة في العقد الثاني من عمرها عملية جراحية جراء السقوط، وجاري وضعها تحت الملاحظة الطبية.

حادثا مأساويا في الإسكندرية

وشهدت منطقة ألعاب داخل مول شهير في منطقة سموحة حادثًا مأساويا تسبب في حالة من الذعر للعشرات من الأسر والشباب وخاصة الأطفال المتواجدين في المكان، حيث تحولت حالة المرح فجأة إلى صراخ واستغاثات عقب سقوط مفاجئ لإحدى الألعاب المخصصة لمن تخطى سن الـ10 أعوام، ما تسبب في وقوع إصابات غالبيتها تم إسعافها في موقع المكان فيما استدعت حالات 8 أشخاص نقلهم للمستشفى لإصابتهم بجروح بالغة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بسقوط أحد الألعاب داخل مول شهير، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المكان وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب.