يخوض فريق الكرة بنادي الزمالك مباراة هامة مساء اليوم، أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة أرتا سولار في الكونفدرالية

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر

في الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا.

في الهجوم: يوسف أوباما - شيكابالا – مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

وقامت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنزانيا برئاسة عبد الواحد السيد مدير الكرة بإهداء السفير المصري شريف إسماعيل درع القلعة البيضاء على المجهود المبذول خلال الفترة الحالية مع البعثة.

و سلم أحمد حسني المدير الإدارى لفريق الزمالك، درع النادي للسفير في حضور إسلام جلال قنصل مصر في تنزانيا و أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة ، وباقي أفراد السفارة.

ويواجه نادي الزمالك نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي اليوم السبت 16 سبتمبر في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما تذاع مبارة الزمالك مع أرتا سولار، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.