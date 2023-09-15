وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية

وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، بحث عنها الكثيرون ممن يبحثون عن فرصة عمل جيدة ويحملون درجة البكالوريوس، حيث أعلنت الهيئة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين فقط، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ مشيرة إلى أن العمل متاح بفروع الهيئة في العاصمة السعودية مدينة الرياض.

وظائف هيئة عقارات الدولة

وأضافت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، أنّ الوظائف الشاغرة وفق المسميات التالية:

مدير إدارة العقود والاتفاقيات.

كبير أخصائي عمليات الفروع.

أخصائي التزام.

مدير محفظة.

أخصائي جودة وقياس أداء.

مهندس أول/ المشاريع الإنشائية.

طريقة التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة

ولفتت الهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023م.

ولكل الراغبين في التقديم في وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي…https://fa-eqbv-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/ar/sites/CX_1/requisitions

يذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية تأسست بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.